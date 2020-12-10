Вакцинация от Covid-19 начнется во всех регионах России до конца недели

Вакцинация от Covid-19 начнется во всех регионах России до конца недели
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

Регионы России заявили о своей готовности к проведению массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Мероприятия в субъектах начнутся до конца недели.

Об этом в четверг, 10 декабря, заявили в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания проектного комитета нацпроекта «Здравоохранение», передает ТАСС.

«На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах», – говорится в сообщении секретариата.

Кроме этого, отмечается, что вакцинация будет продолжаться и в новогодние праздники. Массовый отдых не должен помещать проведению данного мероприятия. Для этого регионам предложено подготовить соответствующее расписание. Тем более, что применение препарата от коронавируса проходит в два этапа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 150 тыс. россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V».

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