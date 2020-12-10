Более 150 тыс. россиян уже получили вакцину «Спутник V» от Covid-19

Более 150 тыс. россиян получили вакцину от коронавируса. Фото: pixabay

Более 150 тыс. россиян получили вакцину от коронавируса. Фото: pixabay

Россияне прививаются отечественным препаратом от коронавирусной инфекции. Уже более 150 тыс. человек получили «Спутник V» в рамках гражданского оборота.

Об этом сообщил в четверг, 10 декабря, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тыс. жителей», – заявил Александр Гинцбург.

Кроме этого, специалист отметил, что данное количество вакцинированных препаратом против коронавируса больше, чем в любой другой стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что испытатели вакцины «Спутник V» пожаловались на отсутствие антител от коронавируса.

По данным семерых участников испытаний вакцины, уровень антител разнится от превышения нормы в четыре раза до их полной невыработки.