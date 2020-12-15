В России около 900 тыс. пациентов с Covid-19 проходят лечение амбулаторно

В России около 900 тыс. пациентов с Covid-19 проходят лечение амбулаторно
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: minzdrav.gov.ru

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции дома. Амбулаторно справляются с болезнью примерно 900 тыс. россиян. Сообщает ТАСС со ссылкой на слова специалиста.

Отмечается, что такое количество амбулаторных больных не связано с коечным фондом в больницах регионов. Наоборот, количество койко-мест в России достаточно.

«Достаточное количество коек. Сегодня регионы управляют активно госпитализацией, своевременно. Мы видим, что дополнительно выделенные средства для амбулаторного лечения пациентов оказали значительную эффективность по раннему началу противовирусной терапии», – заявил Михаил Мурашко.

Также чиновник отметил, что около 800 тыс. медицинских работников получили выплаты за ноябрь, так как работали с коронавирусными пациентами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург выходит на плато по заболеваемости коронавирусом.

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