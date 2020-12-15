Петербург выходит на плато по заболеваемости COVID

С конца ноября в Петербурге ежедневно заболевают коронавирусом около 3,7 тысячи человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

С конца ноября в Петербурге ежедневно заболевают коронавирусом около 3,7 тысячи человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Северная столица к Новому году выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, в России нет регионов, которые бы находились в тяжелой ситуации из-за распространения новой болезни. Ситуацию в Петербурге он назвал удовлетворительной.

Как сообщили «РИА Новости», Тавадян отметил, что в ближайшее время показатели смертности заметно снизятся — до 15 % в Петербурге. С конца декабря 2020-го до марта 2021-го эпидемиологическая ситуация должна улучшиться.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге было проведено 31 тыс. 533 теста на ковид. Инфекцию диагностировали 3 771 пациенту. За указанный период болезнь унесла жизни 64 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждый второй житель Петербурга ходит на работу с признаками ОРВИ.