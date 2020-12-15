Каждый второй житель Петербурга ходит на работу с признаками ОРВИ

В Северной столице работники различных компаний продолжают холить на работу, несмотря на пандемию коронавируса. Людей не останавливают даже признаки простуды.

Данные об этом предоставил сервис исследований hh.ru. Отмечается, что каждый второй житель Петербурга продолжает ходить на работу при заболевании простудой. Работников не может остановить даже высокая температура.

«Выше всего доля тех, кто продолжает ходить на работу заболевшим в сферах административного персонала (64%) и строительстве (64%), на третьем месте (62%) – работники бухгалтерии и финансисты, замыкают топ – медицинские работники (61%)», – говорится в сообщении сервиса.

Отметим, что чаще всего на больничный уходят работники медицинских учреждений. Кроме этого, больше половины петербуржцев добавили, что работодатели просят их оформлять больничные при заболевании простудой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне смогут с 14 декабря оформлять больничные электронно.