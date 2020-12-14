Россияне с 14 декабря смогут оформить больничный электронно

С понедельника у россиян появляется возможность оформления электронного листка нетрудоспособности наряду с бумажным носителем. Фото: ЗВО

С понедельника у россиян появляется возможность оформления электронного листка нетрудоспособности наряду с бумажным носителем. Фото: ЗВО

В России ввели новые правила оформления больничного. Теперь листок нетрудоспособности можно оформить не выходя из дома.

Соответствующий приказ опубликовал Минздрав России. С понедельника, 14 декабря, если заболевший находится на изоляции из-за заражения Covid-19, больничный возможно получить в электронном виде на весь период болезни. Инфицированный новым вирусом сможет не подвергать опасности заражения других людей.

Как сообщили «РИА Новости», для оформления бумажного документа будет достаточно паспорта, для электронного также понадобится СНИЛС.

Больничный по уходу за ребенком теперь не будет ограничиваться по срокам, однако оплачиваемый период — не более 15 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге для пациентов с Covid-19 подготовили памятку. Специалисты напомнили, что через 7-10 дней больной уже поправится, но это не повод прекращать самоизоляцию.