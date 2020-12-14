В Петербурге для пациентов с Covid-19 подготовили памятку

В Петербурге для пациентов с Covid-19 подготовили памятку
Больному нужно соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал памятку для горожан, которые сдали положительный тест на коронавирус. В ней рассказали, что нужно делать инфицированным пациентам в течение ближайших двух недель.

Согласно данным экспертов, через 7-10 дней больной уже поправится и будет чувствовать себя хорошо, но это не повод прекращать самоизоляцию. У 80-85% заболевших – легкая форма заболевания. Это значит, что самочувствие хорошее, но пациент должен самоизолироваться на 14 дней.

Как сообщили на официальной странице комитета в соцсети «ВКонтакте», зараженному следует находиться в отдельной комнате, а также использовать отдельную посуду. Кроме того, рекомендовано дома проводить дезинфекцию.

Если после 14 дней у человека наблюдается повышенная температура, то ему следует сообщить об этом врачу. В случае ухудшений больному назначат КТ-исследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург установил новый антирекорд по числу госпитализаций ковид-пациентов. С 7 по 13 декабря с коронавирусом и пневмониями в больницы города доставили 5 785 человек.

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