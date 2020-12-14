Петербург установил новый антирекорд по числу госпитализаций ковид-пациентов

Петербург установил новый антирекорд по числу госпитализаций ковид-пациентов
Летом 2020 года показатель приближался максимум к 5 тыс. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербург побил антирекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией за неделю.

Так, с 7 по 13 декабря в Северной столице с коронавирусом и пневмониями в больницы города доставили 5 785 человек.

Как сообщили в комитете по здравоохранению города, предыдущий пик в 5,5 тыс. госпитализаций был зафиксирован неделей ранее.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самые опасные распространители Covid-19 в России — это те носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми долгое время.

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