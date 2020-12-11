Названы самые опасные распространители коронавируса в России

Названы самые опасные распространители коронавируса в России
Многие не соблюдают ключевое правило — не остаются дома при обнаружении у себя симптомов заболевания. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Самые опасные распространители Covid-19 в России — это те носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми долгое время. Об этом рассказал академик РАН Александр Горелов.

По его словам, больше всего здоровому человеку следует опасаться зараженных коронавирусом, находящихся с ним в одном замкнутом пространстве. Он добавил, что в таких условиях, особенно при несоблюдении социальной дистанции, заболевший подвергает окружение самому высокому риску.

Как сообщаил портал Lenta.Ru, Горелов подчеркнул, что маска и социальная дистанция остаются самыми эффективными средствами профилактики

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зафиксировали рекордное число смертей из-за COVID за сутки. От коронавируса скончались еще 613 человек.

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