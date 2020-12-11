В России зафиксировали рекордное число смертей из-за COVID за сутки

В России за сутки от коронавируса скончались 613 человек. Такой показатель стал рекордным с начала пандемии.

Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, за последний день медики зафиксировали 28 585 новых случаев заболевания Covid-19 в 84 регионах страны. Из них у более 16% болезнь протекает бессимптомно.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве, там инфекцию подхватили 7 215 человек. Следом идут Петербург и Московская область.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус унес жизни 69 человек.