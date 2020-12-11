Коронавирус унес жизни еще 69 петербуржцев

В Петербурге коронавирус унес жизни еще 69 человек. Город занял второе место по смертности от коронавируса в стране.

Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря. Как сообщил портал «Стопкоронавирус. РФ», по количеству погибших Петербург опередила Москва.

По количеству заболевших Северная столица продолжила бить антирекорд. За последние 24 часа положительный тест на Covid-19 сдали 3 779 жителей. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

В городских клиниках за указанный период успели проверить 44 511 человек. Под наблюдением медицинских работников остаются 1 966 жителей города. 54 из них находятся в обсерваторе, 1 534 человека признали контактными. 378 сидят на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге смертность за ноябрь побила рекорд десятилетия. Умерших оказалось на 268 человек больше, чем в октябре.