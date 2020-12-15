В Петербург поставят около 100 тыс. доз вакцины от Covid-19 до конца года

Северная столица для борьбы с коронавирусной инфекцией получит 100 тыс. доз вакцины до конца 2020 года. На данный момент в городе привито 254 человека.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает ТАСС.
Отмечается, что первыми вакцину получат люди, которые находятся в группе риска. А именно учителя, полицейские, сотрудники транспортных служб, волонтеры и другие категории. После этого может начаться массовая вакцинация.
Для принятия препарата в городе подготовят 70 участков. На данный момент работает только два прививочных пунктов. Остальные начнут работу к концу года.
Также Андрей Сарана отметил, что задача властей вакцинировать 60% населения петербуржцев в возрасте от 18 до 60 лет. Прививки доступны на добровольной и бесплатной основе.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге до конца недели откроются 12 прививочных пунктов от коронавируса.