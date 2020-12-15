До конца недели в Петербурге откроются 12 прививочных пунктов

До конца недели в Петербурге откроются 12 прививочных пунктов
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Сейчас в Северной столице работают только два прививочных пункта, где проходят вакцинацию от коронавируса медицинские работники. До конца этой недели, по словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Андрея Сараны, откроются еще 12.

В данный момент в Петербурге прививают пока только медицинских работников. С приходом большой партии вакцины против коронавируса, рассказал в ходе пресс-конференции Андрей Сарана, к ним присоединятся педагоги, полицейские, работники транспорта, социальной сферы и другие специалисты, которые контактируют с большим количеством людей. Процедуру можно пройти лишь в двух прививочных пунктах города. До конца этой недели, по словам Сараны, откроются еще 12, а до конца года — еще 56.

Для сравнения, в соседней Ленобласти сейчас работают 6 крупных прививочных пунктов. Там также прививают только медицинских работников, задействованных в перепрофилированных стационарах и помогающих пациентам с Covid-19. Об этом рассказала главный внештатный специалист эпидемиолог комитета по здравоохранению 47-го региона Елена Хорькова. По ее словам, сейчас привиты 79 человек. Еще около 500 планируется привить до конца недели.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что все регионы России получили вакцину против коронавируса и теперь могут начать масштабную вакцинацию населения.

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