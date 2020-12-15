Коронавирус подтвердили еще у 3771 жителя Петербурга

В Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали 3771 пациенту. Все они сдали положительный тест на коронавирус.

Об этом стало известно во вторник, 15 декабря. Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением ковида, в Северной столице наблюдаются 71 тыс. 258 активных пациентов, которые болеют коронавирусом в настоящее время.

Всего за время пандемии в Петербурге подтверждено 178 тыс. 257 случаев заражения COVID-19. Кроме того, с марта текущего года в городе на Неве от коронавируса выздоровели 100 тыс. 611 человек, в том числе 1903 пациента за минувшие 24 часа.

Также известно, что город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости новой инфекцией. На первом месте Москва, где выявлено 5874 новых случаев заражения. Следом за Петербургом идет Московская область — еще 1484 заболевших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге запустят бесплатное такси для врачей.