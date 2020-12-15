Setl Group стала лучшей строительной компанией Петербурга

Холдинг Setl Group признали лучшей строительной компанией Санкт-Петербурга на крупнейшем общегородском конкурсе «Признание и Влияние».

Организатором конкурса выступила «Фонтанка.ру», читатели сайта приняли участие в голосовании в рамках конкурса.

На первом этапе конкурса петербуржцы предлагали претендентов на звание лучших в 11-ти номинациях. Так, в номинации «Строительная компания» петербуржцы выбирали самого надежного застройщика, возводящего качественные и комфортные дома. По итогам подсчета голосов были объявлены десять финалистов, затем началось итоговое голосование, в котором всех конкурентов обошел холдинг Setl Group.

Setl Group работает на петербургском рынке уже 26 лет. За это время холдинг стал первым на Северо-Западе. Он лидирует как по объемам ввода жилья, так и по объему текущего строительства. Компания входит в тройку крупнейших застройщиков России.

Всего за время своей работы холдинг ввел в эксплуатацию 7,86 млн квадратных метров общей площади недвижимости: это 236 жилых домов, 40 современных соцобъектов в Петербурге и Ленобласти, среди них – восемь общеобразовательных школ и 32 детских сада на 11540 мест. Сейчас Setl Group строит более 2 млн квадратных метров продаваемой площади жилья в проектах разных классов: от сегмента комфорт до элиты.

Эксклюзивный брокер проектов Setl Group — «Петербургская Недвижимость».