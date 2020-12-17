В Петербурге трое осужденных самовольно покинули исправительный центр

В Петербурге трое осужденных самовольно покинули исправительный центр
Мужчины самовольно ушли из исправительного центра. Фото: pixabay

Трое мужчин, отбывающих наказание за незаконный оборот наркотиков и разбой, без разрешения покинули исправительный центр рядом с исправительной колонией №5 в поселке Металлострой.

Как сообщает ТАСС, мужчины ушли из исправительно учреждения примерно в 3 часа ночи в четверг, 17 декабря. Они пробрались в помещение кухни и выбили там окно.

Осужденные находились в колонии не под полным ограничением свободы, поэтому их уход нельзя назвать побегом, уточнили в управлении ФСИН по городу и области. Отмечается, что у таких осужденных есть возможность покидать исправительное учреждение по согласованию с администрацией. Также они могут пользоваться телефонами. Они проживали в общежитии.

У осужденных есть 24 часа на возвращение в центр, в противном случае их объявят в розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отправил в колонию 30 петербуржцев за неуплату алиментов.

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