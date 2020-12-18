Более 150 тыс. вакцин от Covid-19 запросил Комздрав Петербурга

Более 150 тыс. вакцин от Covid-19 запросил Комздрав Петербурга
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

Количество доз препарата от коронавирусной инфекции в Северной столице является недостаточным для проведения массовой вакцинации. На данный момент в город поступило только 5 тыс. 900 доз.

Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург». Чиновник отметил, что город уже запросил более 150 тыс. доз для вакцинации.

«5900 вакцин получил Петербург. Это немного, но мы рассчитываем, что будет дополнительное количество вакцин. Либо до конца года, либо в начале мы рассчитываем привить всех педагогов». – пояснил Дмитрий Лисовец.

При этом неизвестно, сможет ли город получить 150 тыс. доз. На данный момент просьба находится на стадии запроса. Кроме этого, глава ведомства отметил, что от количества препарата зависит массовость вакцинации.

На данный момент вакцинацию в Петербурге проходят люди из группы риска. Это учителя, врачи, полицейские и граждане других категорий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге до конца года появятся до 70 пунктов вакцинации от COVID-19.

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