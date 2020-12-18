В Петербурге до конца года появятся до 70 пунктов вакцинации от COVID-19

До 25 декабря петербургские власти планируют открыть до 70 прививочных центров, где горожане смогут получить прививку от коронавирусной инфекции.
Первый замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил в ходе онлайн-брифинга в Смольном, что в тестовом режиме уже привили около 400 медиков — им ввели обе дозы вакцины. С 18 декабря в городе начали прививать соцработников и учителей.
В настоящее время в Северной столице работает восемь пунктов вакцинации, к понедельнику откроют еще 11. До 25 декабря постараются открыть до 70 прививочных центров.
Чиновник добавил, что в городе работают над созданием системы смс-информирования граждан о результатах ПЦР-тестов. Есть ряд лабораторий, которые отдают результаты теста в день взятия анализа. Однако сейчас пациентам приходится дожидаться результатов в течение нескольких дней.
На брифинге также сообщили, что с 20 декабря петербуржцы смогут вызывать врача на дом через службу «122». Отмечается, что система будет работать в тестовом режиме, и только к новому году будут отработаны все нюансы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больницах Петербурга осталось 4% коек для больных коронавирусом.