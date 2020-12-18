В Петербурге до конца года появятся до 70 пунктов вакцинации от COVID-19

С 18 декабря в городе начали прививать соцработников и учителей. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

С 18 декабря в городе начали прививать соцработников и учителей. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

До 25 декабря петербургские власти планируют открыть до 70 прививочных центров, где горожане смогут получить прививку от коронавирусной инфекции.

Первый замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил в ходе онлайн-брифинга в Смольном, что в тестовом режиме уже привили около 400 медиков — им ввели обе дозы вакцины. С 18 декабря в городе начали прививать соцработников и учителей.

В настоящее время в Северной столице работает восемь пунктов вакцинации, к понедельнику откроют еще 11. До 25 декабря постараются открыть до 70 прививочных центров.

Чиновник добавил, что в городе работают над созданием системы смс-информирования граждан о результатах ПЦР-тестов. Есть ряд лабораторий, которые отдают результаты теста в день взятия анализа. Однако сейчас пациентам приходится дожидаться результатов в течение нескольких дней.

На брифинге также сообщили, что с 20 декабря петербуржцы смогут вызывать врача на дом через службу «122». Отмечается, что система будет работать в тестовом режиме, и только к новому году будут отработаны все нюансы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больницах Петербурга осталось 4% коек для больных коронавирусом.