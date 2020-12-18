В больницах Петербурга осталось 4% коек для больных коронавирусом

Петербургские власти заявили, что городские стационары, принимающие коронавирусных пациентов, работают с максимальными нагрузками. Обстановка по COVID-19 в городе по-прежнему напряженная.

Об этом сообщил первый зампред комитета по здравоохранению города Андрей Сарана в ходе брифинга в пятницу, 18 декабря.

По словам чиновника, стационары, которые были специально перепрофилированы для пациентов с COVID-19, работают на пределе возможностей. По состоянию на утро пятницы, в госпиталях осталось всего 4% свободных коек. Кроме того, за эту неделю в Петербурге выросло на 4% общее число госпитализированных.

Сарана добавил, что за последние сутки в городские стационары поступили более 900 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге началась вакцинация учителей от коронавируса. Педагоги могут сделать прививку в больницах Красногвардейского, Центрального, Выборгского, Московского и Курортного районов.