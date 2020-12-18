В Петербурге началась вакцинация учителей от коронавируса

В Петербурге началась вакцинация учителей от коронавируса
Добровольцев будут прививать вакциной "Спутник V" / Фото: официальный сайт вакцины

В Северной столице открылись первые пункты вакцинации работников системы образования от COVID-19, сообщили в городском Комитете по образованию.

Учителя могут сделать прививку в больницах Красногвардейского, Центрального, Выборгского, Московского и Курортного районов. В ближайшие дни пункты появятся в остальных районах города.

В пятницу, 18 декабря, вакцину от коронавирусной инфекции получат около 100 добровольцев, среди которых школьные педагоги, работающие с 5-11 классами, а также педагогические работники системы профессионального образования и руководящие работники образовательных учреждений.

Каждого человека вакцинируют дважды с перерывом в 21 день.

На втором этапе будут прививать учителей начальных классов, работников детских садов и детских оздоровительных лагерей.

Перед вакцинацией каждый доброволец должен заполнить анкету, в которой в частности нужно отметить перенесенные ранее заболевания и наличие аллергических реакций. На основании этих данных медик будет принимать решение о возможности вакцинации.

Вакцину не смогут получить пациенты с тяжелой аллергией, беременные и женщины в период грудного вскармливания, те, у кого в настоящее время есть острые заболевания, обострение хронических болезней. Также препарат не будут вводить людям старше 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли 14 пунктов для вакцинации от коронавируса.

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