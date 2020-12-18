В Петербурге открыли 14 пунктов для вакцинации от коронавируса

Перед началом массовой вакцинации в Северной столице открыли 14 пунктов для проведения прививок.

Пункты, которые оборудовали при поликлиниках и больницах, получают вакцину «Спутник V», сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. В первую очередь прививку смогут сделать врачи, учителя и социальные работники.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 189 543 случая коронавируса, выздоровел 108 731 пациент, число смертельных случаев достигло 6 608.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты проанализировали спрос на медицинский препарат «Арбидол» после того, как в Китае он был внесен в перечень лекарств для борьбы с коронавирусом.