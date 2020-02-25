Продажи Арбидола в Петербурге выросли на 2% на фоне коронавируса

Эксперты проанализировали спрос на медицинский препарат «Арбидол» после того, как в Китае он был внесен в перечень лекарств для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба IT-компании OFD.ru, динамика продаж препарата была проанализирована за минувшие дни февраля, после чего ее сравнили с февралем прошлого года. Оказалось, что в целом по России продажи «Арбидола» выросли на 11%, в Петербурге — на 2%, а в столице — на 31%.

Скачок спроса на препарат произошел 26 января. За сутки спрос вырос на 34% и продолжил набирать обороты. Его пик произошел 10 февраля.

Кроме того, поднялась средняя цена за упаковку. Упаковка с 10 капсулами подорожала на 2 рубля за год, а упаковки с 20 и 40 капсулами подорожали на 2,6% и 7,6% соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Китая заявили о создании вакцины против коронавируса.