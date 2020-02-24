Власти Китая заявили о создании вакцины против коронавируса

Власти Китая заявили о создании вакцины против коронавируса
В Китае в течение 18 дней зафиксировано снижение количества заразившихся. Фото: pixabay.com

Китай верит в скорое завершение массовой эпидемии и рассчитывает на то, что уже в скором времени в китайских городах и провинциях все наладится. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на посла Китая в России Чжан Ханьхуэйа.

Посол рассказал, что вакцина уже создана, но она ещё пока не совершенна и нуждается в некоторых доработках.

Клинические же испытания начнутся в конце апреля. Вместе с Китаем разработку ведут параллельно и другие страны. Некоторые виды вакцин, которые уже удалось разработать, начали тестировать на животных.

Сам процесс создания вакцины очень сложный. Особенно, учитывая, что данный вирус новый. На создание лекарства по всему миру жертвуются денежные средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае 195 человек повторно заразились коронавирусом. Причина этого пока не установлена.

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