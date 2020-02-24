В Китае 195 человек повторно заразились коронавирусом

В китайском Ухане 195 выздоровевших повторно заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Причина повторного заражения пока не установлена.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 77 150 человек. Число жертв выросло до 2592 человека. При этом почти 25 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян выразился о влиянии эпидемии нового коронавируса на развитие экономики в стране. По его словам, влияние эпидемии на экономику КНР будет краткосрочным. Партсекретарь также отметил, что вирус не скажется на общем экономическом состоянии.