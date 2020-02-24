В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на экономику

Партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян оценил влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики в стране.

По словам партсекретаря, влияние коронавируса на экономику КНР будет краткосрочным. Он также отметил, что коронавирус не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе.

Как сообщили «РИА Новости», Лян подчеркнул, что у правительства имеются ресурсы и условия для того, чтобы обеспечить стабильное социально-экономическое развитие государства.

Между тем партийный секретарь признал, что эпидемией был нанесен достаточно сильный удар по экономике Китая.

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