Глава Комздрава Петербурга назвал ситуацию с коронавирусом стабильной

В Петербурге есть запас коек для больных коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге есть запас коек для больных коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

Председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец рассказал о том, как город борется с коронавирусом. Информация об этом появилась в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

В Петербурге ежедневная госпитализация составляет примерно 900 пациентов. По словам Дмитрия Лисовца, до этого цифры доходили до одной тысячи больных в день.

«Естественно, места свободные еще есть, порядка четырех процентов ежедневно. Обеспечивается это за счет, в том числе выписки, прежде всего, выписки», – заявил глава комитета.

Кроме этого, председатель Комздрава отметил, что в городе еще не на полную заработал госпиталь «Ленэкспо», в котором появятся дополнительные места для больных. Также в Петербурге достаточное количество аппаратов ИВЛ для тяжелобольных. Подытожил Дмитрий Лисовец тем, что «техники у нас достаточно».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что более 150 тыс. вакцин от коронавируса запросил Комздрав Петербурга.