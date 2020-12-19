Названы десять самых популярных пород собак в России

Порода немецкий шпиц стала самой популярной в России в уходящем году. Фото: pixabay

Порода немецкий шпиц стала самой популярной в России в уходящем году. Фото: pixabay

Российская кинологическая федерация составила топ-10 самых популярных пород домашних любимцев у россиян в 2020 году.

Так, самой популярной породой в этом году оказался немецкий шпиц. Шпицы не первый год завоевывают сердца россиян: они востребованы у собаководов вот уже 5 лет. Любовь к шпицам объясняется тем, что собак-компаньонов удобно держать в квартире, его можно взять с собой на прогулку или в путешествие, а бонусом идет миловидный внешний вид.

На втором месте рейтинга оказалась порода чихуахуа, а третье место — у йоркширского терьера. В пятерку популярных пород также попали породы немецкая и среднеазиатская овчарки.

В топ-10 также входят вельш корги пемброк, лабрадор ретривер, джек рассел терьер, французский бульдог и мопс.

Эксперты составляли рейтинг на основании единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.

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