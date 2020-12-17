Дрессировка собак через наказание вызывает стресс у животных

Собаки, обученные с использованием аверсивных и смешанных методов, демонстрировали больше форм поведения, связанных со стрессом, таких как приседание и визг, также их уровень кортизола был повышен после тренировки. Фото: pixabay

Собаки, обученные с использованием аверсивных и смешанных методов, демонстрировали больше форм поведения, связанных со стрессом, таких как приседание и визг, также их уровень кортизола был повышен после тренировки. Фото: pixabay

Португальские ученые впервые доказали, что дрессировка собак, основанная на наказаниях за ошибки, ухудшает психологическое состояние животных.

Систематические наказания повышают уровень стресса собак, а также заставляют их испытывать тревогу не только во время тренировки, но и после нее. Своими выводами исследователи Университета Порту поделились в статьей, опубликованной в научном издании PLOS ONE.

Факт, что так называемый аверсивный подход к обучению (с использованием негативного подкрепления) снижает благополучие питомцев, был давно известен, однако не подкреплялся научными доказательствами. Португальские специалисты впервые понаблюдали за поведением 92 собак, которых дрессировали с использованием различных методик, включая наказания.

Оказалось, что последняя — наименее эффективная: животные, которых часто наказывают, хуже справляются с задачами, нежели те, которые проходят смешанную дрессировку или тренируются на основе вознаграждения.

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