Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени

Телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала пользователей соцсетей, которые становится жертвами мошенников, действующих от ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.

Новый пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Как оказалось, аферисты воспользовались популярностью актрисы и завели фейковые страницы от ее имени. Там они организуют акции.

«У меня одна официальная страница в Инстаграм», — написала актриса.

В комментариях некоторые поклонники объяснили Гузеевой, что в последнее время мошенники активно выдают себя за артистку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева призналась в романах с женатыми мужчинами.