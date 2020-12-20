Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени

Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени
Лариса Гузеева призвала подписчиков не реагировать на предложения мошенников. Фото: Instagram

Телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала пользователей соцсетей, которые становится жертвами мошенников, действующих от ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.

Новый пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Как оказалось, аферисты воспользовались популярностью актрисы и завели фейковые страницы от ее имени. Там они организуют акции.

«У меня одна официальная страница в Инстаграм», — написала актриса.

В комментариях некоторые поклонники объяснили Гузеевой, что в последнее время мошенники активно выдают себя за артистку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева призналась в романах с женатыми мужчинами.

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"Давай поженимся" инстаграм лариса гузеева мошенники


 

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Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени
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