Вакцинация учителей, онлайн-елка для детей и «великое соединение»: что ждет петербуржцев на этой неделе

Петербуржцы могут записаться на прививку от коронавируса через интернет или линию 122. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербуржцы могут записаться на прививку от коронавируса через интернет или линию 122. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Вакцинация учителей, онлайн-елка для детей и «великое соединение»: что ждет петербуржцев на этой неделе

Педагогов продолжат вакцинировать, по городу начнет курсировать автобус с Дедом Морозом за рулем, ресторанам придется начать работать по-новому, детям покажут трансляцию ледового шоу, а в небе Сатурн сблизится с Юпитером: Gazeta.SPb рассказывает о событиях грядущей недели.

На этой неделе с 24 декабря в Петербурге должны вступить в силу антикоронавирусные ограничения, касающиеся работы общепита в новогодние праздники. Напомним, с 30 декабря по 3 января все кафе и рестораны должны быть закрыты. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они могут принимать посетителей только до 19:00.

В конце прошлой недели в Петербурге начали вакцинировать специалистов системы образования. Gazeta.SPb рассказывала, что это будет происходить в два этапа. Первым прививку ставят учителям 5-11 классов, педагогам профессионального обучения и руководящим работникам образовательных учреждений. По данным на 19 декабря, процедуру прошли 120 человек. Посмотрим, сколько их будет в конце этой недели.

У петербуржцев есть шанс выиграть «Подорожник» с 2 021 руб. Для этого нужно сфотографировать праздничный автобус №24, следующий от Хасанской ул. до станции метро «Василеостровская», с Дедом Морозом за рулем и разместить снимок в группе «СПб ГУП «Пасажиравтотранс» ВКонтакте. Компания выберет лучший и 13 января подведет итоги конкурса. А автобус будет курсировать по своему маршруту с 21 по 23 и с 26 по 29 декабря.

В воскресенье, 27 декабря, маленькие петербуржцы смогут посмотреть телетрансляцию спектакля «Снежная королева». С этого же дня по 10 января ледовое шоу в любое время будет доступно и в интернете. Напомним, из-за пандемии коронавируса в Петербурге отменены все детские мероприятия, в том числе новогодние елки. 238 тысячам младшеклассников обещаны книжки-раскраски, на последних страницах которых есть QR-код для выхода на сайт с представлением и наборы цветных карандашей.

Напомним, что на закате 21 декабря можно будет понаблюдать за уникальным астрономическим явлением — «великим соединением» Юпитера и Сатурна. Для этого не понадобятся ни телескоп, ни бинокль. Нужно лишь ясное небо.