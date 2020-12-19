В Петербурге 120 учителей получили вакцину от коронавируса

В Санкт-Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились от ковида в пятницу, 19 декабря.

Петербургский вице-губернатор Ирина Потехина рассказала на своей странице «ВКонтакте», что каждого учителя перед прививкой внимательно осмотрел медик. Нескольких педагогов вакцинируют чуть позднее: кто-то пришел с насморком, а кто-то с повышенным давлением.

Чиновница в том числе прошла вакцинацию.

Вице-губернатор отметила, что на сегодняшний день в Петербурге работают 11 пунктов вакцинации. До конца года откроются больше 70. Каждый пункт в сутки сможет ставить прививку 40-50 людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам объяснили, как записаться на вакцинацию от коронавируса.