Петербуржцам объяснили, как записаться на вакцинацию от коронавируса

Петербуржцы могут записаться на прививку от коронавируса через интернет или линию 122. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербуржцы могут записаться на прививку от коронавируса через интернет или линию 122. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Жители Петербурга, которые хотят принять участие в массовой вакцинации от коронавируса, могут записаться на прививку в интернете, или позвонив на линию 122.

В настоящее время в Северной столице вакцинируют только петербуржцев, которые входят в группы риска по коронавирусу. Это педагоги, медики, сотрудники транспорта и сотрудники социальной сферы.

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что городские власти сделают все возможное для организации непрерывного процесса. В одном флаконе содержится по пять доз препарата, которые необходимо ввести в течение двух часов.

«Поэтому нам важно убедиться, что все те жители, которые должны прийти в текущий момент времени, обязательно придут», — отметил чиновник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге до конца года появятся до 70 пунктов вакцинации от COVID-19.