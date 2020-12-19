Петербуржцам объяснили, как записаться на вакцинацию от коронавируса

Жители Петербурга, которые хотят принять участие в массовой вакцинации от коронавируса, могут записаться на прививку в интернете, или позвонив на линию 122.
В настоящее время в Северной столице вакцинируют только петербуржцев, которые входят в группы риска по коронавирусу. Это педагоги, медики, сотрудники транспорта и сотрудники социальной сферы.
Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что городские власти сделают все возможное для организации непрерывного процесса. В одном флаконе содержится по пять доз препарата, которые необходимо ввести в течение двух часов.
«Поэтому нам важно убедиться, что все те жители, которые должны прийти в текущий момент времени, обязательно придут», — отметил чиновник.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге до конца года появятся до 70 пунктов вакцинации от COVID-19.