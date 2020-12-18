Как будут прививать от Covid петербургских учителей — инфографика Gazeta.SPb

В Петербурге началась вакцинация педагогов, сообщил городской комитет по образованию. Gazeta.SPb рассказывает, в каком порядке будут прививать специалистов.

В Петербурге, по данным комитета по образованию, начался первый этап вакцинации учителей. Пункты, в которых будут ставить прививки, открылись на базе медицинских учреждений Красногвардейского, Центрального, Выборгского, Московского и Курортного районов. В ближайшие дни заработают в остальных.

Первыми решено прививать учителей 5-11 классов, педагогов профессионального обучения и руководящих работников образовательных учреждений.

«В общей сложности это около 37 тысяч человек, которые в силу специфики своей работы контактируют с большим количеством детей и взрослых», — подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что каждый человек получит вакцину дважды с перерывом в 21 день.

На втором этапе привиться смогут учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

Перед вакцинацией каждому пациенту придется заполнить анкету, указав в ней дату рождения, отметив перенесенные ранее заболевания, наличие аллергических реакций и ответив на другие вопросы. На основании полученных данных медицинский работник примет решение о возможности процедуры.

Отметим, что вакцину не станут вводить людям с гиперчувствительностью к ее компонентам, тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, гражданам в возрасте 60 лет и старше, беременным и женщинам в период грудного вскармливания, а также при наличии острых инфекционных или неинфекционных заболеваний и во время обострения хронических недугов.

За последние сутки коронавирусом в Петербурге заразились 3 757 человек. 3 050 выздоровело, 84 умерло. С начала пандемии инфекцию выявили у 193 300 горожан. Это данные «Стопкоронавирус.рф».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербургский Роспотребнадзор заявил о выходе города на плато, с чем комитет по здравоохранению не согласился.