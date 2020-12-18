В Смольном не заметили выхода на плато по коронавирусу, о котором заявил Роспотребнадзор

В Смольном не заметили выхода на плато по коронавирусу, о котором ранее заявили в Роспотребнадзоре.

Заместитель главы Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана сообщил, что Роспотребнадзор определяет плато по количеству новых случаев заражения COVID-19 в сутки.

В Комитете по здравоохранению плато определяют по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом, сообщает телеканал «78».

«Если сравнивать 46 и 47 неделю, то это было плато по госпитализации. Если говорить о предыдущей и этой неделе, то есть неуклонный рост», — отметил он.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 189 543 случая коронавируса, выздоровел 108 731 пациент, число смертельных случаев достигло 6 608.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава управления Роспотребнадзора по Северной столице Наталия Башкетова заявила, что Петербург вышел на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Главный санитарный врач города, однако, подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается напряженной.