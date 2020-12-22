В ВОЗ сообщили об очередном рекорде по заболеваемости COVID с мире за неделю

Число смертей увеличилось более чем на 79 тыс. Фото: sputnikvaccine.com

Число смертей увеличилось более чем на 79 тыс. Фото: sputnikvaccine.com

Количество выявленных случаев инфицирования Covid-19 в мире за прошлую неделю выросло более чем на 4,6 млн, что стало новым рекордом с начала пандемии.

Об этом стало известно во вторник, 22 декабря. Больше всего заболевших прибавилось в Северной и Южной Америке — более 2,3 млн. Число смертей увеличилось более чем на 79 тыс.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, с 14 по 20 декабря в мире выявлено 4 612 790 новых инфицированных и 79 001 летальный исход.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ оценили летальность нового штамма COVID. Вирус, по данным ученых, кажется более заразным.