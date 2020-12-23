Смертельный Невский едва не забрал жизнь новой жертвы – иномарка вылетела на тротуар у Гостиного двора

На Невском проспекте произошло очередное ДТП – иномарка вылетела на тротуар у Гостиного двора. Авария чудом обошлась без жертв, но пострадавшее все же есть.

Об аварии на Невском проспекте сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Авария произошла у Гостиного двора в ночь на среду, 23 декабря.

«Водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на пешеходную зону, задев девочку и сбил парня на остановке», — отмечается в сообщении.

На этот раз ДТП, судя по всему, обошлось без жертв, однако время от времени Невский проспект мелькает в новостях в связи со страшными авариями.

Так, в этом году Санкт-Петербургский городской суд не стал снижать срок лихачу-гонщику, который устроил ДТП на Невском в марте прошлого года. Суд и следствие установили, что уроженец Армении сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, оказалось, что он уже был лишен водительских прав судом и угнал машину у знакомой. В итоге он «собрал» несколько машин, одна из которых вылетела на тротуар. Водитель и одна из пассажирок погибли. Виновник аварии получил десять лет колонии.

В феврале 2019-го года автомобиль BMW вылетел на тротуар и сбила нескольких пешеходов. Под колесами оказались пятеро, двое из них погибли. В марте этого года водитель получил 8,5 лет колонии общего режима. Позже срок ему сократили на один месяц.

Незадолго до этой аварии на тротуар на Невском проспекте на тротуар вылетела еще одна иномарка. В тот раз никто не пострадал, но за несколько дней до этого с Невского проспекта на «скорой» увезли трех человек. Водитель Hyundai Solaris врезается в каршеринговый Volkswagen и вылетел на встречную полосу, столкнувшись еще с двумя автомобилями.

Серьезное ДТП происходило на пересечении проспекта с набережной Фонтанки. Там немецкая иномарка вылетела на тротуар, сбив шестерых пешеходов. Травмы получил, в том числе и мальчик 12 лет.