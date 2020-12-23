Смертельный Невский едва не забрал жизнь новой жертвы – иномарка вылетела на тротуар у Гостиного двора

Смертельный Невский едва не забрал жизнь новой жертвы – иномарка вылетела на тротуар у Гостиного двора
ДТП на Невском проспекте. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

На Невском проспекте произошло очередное ДТП – иномарка вылетела на тротуар у Гостиного двора. Авария чудом обошлась без жертв, но пострадавшее все же есть.

Об аварии на Невском проспекте сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Авария произошла у Гостиного двора в ночь на среду, 23 декабря.

«Водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на пешеходную зону, задев девочку и сбил парня на остановке», — отмечается в сообщении.

Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На этот раз ДТП, судя по всему, обошлось без жертв, однако время от времени Невский проспект мелькает в новостях в связи со страшными авариями.

Так, в этом году Санкт-Петербургский городской суд не стал снижать срок лихачу-гонщику, который устроил ДТП на Невском в марте прошлого года. Суд и следствие установили, что уроженец Армении сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, оказалось, что он уже был лишен водительских прав судом и угнал машину у знакомой. В итоге он «собрал» несколько машин, одна из которых вылетела на тротуар. Водитель и одна из пассажирок погибли. Виновник аварии получил десять лет колонии.

В феврале 2019-го года автомобиль BMW вылетел на тротуар и сбила нескольких пешеходов. Под колесами оказались пятеро, двое из них погибли. В марте этого года водитель получил 8,5 лет колонии общего режима. Позже срок ему сократили на один месяц.

ДТП с BMW на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Незадолго до этой аварии на тротуар на Невском проспекте на тротуар вылетела еще одна иномарка. В тот раз никто не пострадал, но за несколько дней до этого с Невского проспекта на «скорой» увезли трех человек. Водитель Hyundai Solaris врезается в каршеринговый Volkswagen и вылетел на встречную полосу, столкнувшись еще с двумя автомобилями.

ДТП с шестью пострадавшими на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП происходило на пересечении проспекта с набережной Фонтанки. Там немецкая иномарка вылетела на тротуар, сбив шестерых пешеходов. Травмы получил, в том числе и мальчик 12 лет.

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