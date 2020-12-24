Чубайс назвал лжецом Ходорковского после обвинений во взятке

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс ответил на обвинения экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского в получении взятки.

Ранее Ходорковский заявил, что в 1996 году Чубайс получил взятку от бизнесменов за организацию встречи с бывшим президентом Ельциным.

«Михаил Ходорковский обвинил меня во взятке…Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете», — написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Он заявил, что не просил у российских бизнесменов никаких взяток. По его словам, тогда он требовал, чтобы предприниматели включили в бюджет предвыборной кампании Ельцина 3 млн долларов на финансирование штаба под названием Центр защиты частной собственности.

«Еще раз — не 2-3 миллиона, а 3. Не мне, а избирательному штабу. Не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании», — пояснил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубица в Петербурге.