Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубица в Петербурге

Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубица в Петербурге
Российский глава Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Фото: Facebook

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказался о стрельбе из гаубицы Анатолия Чубайса.

Таким образом Бывший глава «Роснано» решил отметить свое новое назначение. Кадрами с того дня он поделился в соцсети Facebook. Кудрин отметил в своем комментарии, что на сделанном фото запечатлена гаубица серии Д-30, на ней их «учили» по военной специальности.

Позднее глава Счетной палаты рассказал, что не заметил подписи к публикации, где указывалось название оружия, на что Чубайс спросил, не хочет ли тот «дать замечания по технике стрельбы?».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Куликов займет должность председателя правления Чубайса в «Роснано». Новую должность он будет занимать по контракту пять лет.

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