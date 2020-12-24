«Петроэлектосбыт» будет реорганизован: расчетный центр получит новое юрлицо

&#171;Петроэлектосбыт&#187; будет реорганизован: расчетный центр получит новое юрлицо
Для потребителей существенных изменений не произойдет, заверяют в компании. Фото: ЗАО "Петроэлектросбыт"

АО «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт» в ходе реорганизации компании получит отдельное юридическое лицо.

Сейчас ЗАО «Петроэлектросбыт» готовится к реорганизации, оформление нового юрлица для расчетного центра произойдет в ближайшее время, информирует пресс-служба компании. После изменений расплачиваться по счетам жители Северной столицы будут именно через новую структуру.

В самом «Петроэлектросбыте» отмечают, что перемены не скажутся на обслуживании потребителей. Напомним, что в СМИ ранее высказывались предположения о возможном объединении этой организации с «Вычислительным центром коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» (ВЦКП), присылающим «розовые квитанции». Представители «Петроэлектросбыта» отметили, что говорить о слиянии организаций пока рано.

В этом году власти Петербурга также утвердили план реорганизации ГУПов. Как писала gazeta.spb.ru, к 1 января 2025 году 34 ГУПа из действующих 37-ми должны изменить организационно-правовую форму.

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