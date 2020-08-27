В Петербурге утвердили план реорганизации городских ГУПов

В Петербурге утвердили план реорганизации городских ГУПов
Фото: Санкт-Петербургское УФАС

На заседании рабочей группа по подготовке предложений по преобразованию петербургских Государственных унитарных предприятий (ГУП) обсуждался план по их реорганизации или ликвидации.

Как сообщили в петербургском управлении ФАС, по итогам заседания план был утвержден. Согласно документу к 1 января 2025 году 34 ГУПа из действующих 37-ми должны изменить организационно-правовую форму. В виде ГУПов продолжат работать только «Водоканал», «Петербургский метрополитен» и «АТС Смольного».

В частности, согласно плану к началу 2021 года:

  • ГУДП «Путь», ГУДСП «Курортное», ГУДСП «Петродворцовое» должны быть реорганизованы путем присоединения к ГУДП «Центр»;
  • «СФ «Минерал» и ГУП «Пиларн» присоединяются к ГУП «Экострой»;
  • ГУСПП «Красносельское» присоединяется к ГУСПП «Южное».

После предприятия «Центр», «Экострой», «Южное» до 30 июня 2024 г. должны стать акционерными обществами. А ГУПы «Горэлектротранс», «Пассажиравтотранс», «Ритуальные услуги», «Столовая Мариинского дворца», «Продовольственный фонд» должны быть преобразованы в АО до конца 2024 г.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС выдало предупреждение ГУП «Ритуальные услуги» из-за нарушения закона о конкуренции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гуп новости спб уфас


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Gazeta.SPb.ru рассказывает, какие изменения ждут ЕГЭ-2021
Путин в четверг даст большое интервью по актуальным темам
В Петербурге утвердили план реорганизации городских ГУПов
Четырбок отреагировал на петицию о запрете песни Шуфутинского «3 сентября»
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах и профилактике гриппа
Петербург поможет с содержанием снегоплавильных и снегоприемных пунктов
Актер Сергей Мурзин развел Дворцовый мост в День российского кино
Петербурженка с помощью полиции ищет мужа сбежавшего со свадьбы