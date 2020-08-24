УФАС выдало предупреждение ГУП «Ритуальные услуги» из-за нарушения закона о конкуренции

Сотрудники управления федеральной антимонопольной службы выявили в действиях ГУП «Ритуальные услуги» признаки нарушения конкуренции.

Предупреждение о прекращений действий, который могут нарушать действующее законодательство, уже отправлено в «Ритуальные услуги». Проверка началась по факту обращения в УФАС компании «Похоронная служба». Ее представители сообщили, что «Ритуальные услуги» отказались заключать соглашение для оказания ритуальных услуг петербуржцам, несмотря на то, что аналогичные договора успешно заключены с другими организациями. Подобные действия ГУПа могут создавать преимущество у конкурентов на рынке ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Петербургу.

Отметим, что ГУП «Ритуальные услуги» является доминирующим на рынке кремации, так как в городе находится всего лишь один крематорий, который и принадлежит предприятию.

Согласно предупреждению, ГУП должен до 16 октября направить «Похоронной службе» договор об оказании ритуальных услуг для дальнейшего заключения. В случае игнорирования данного обязательноства, в отношении «Ритуальных услуг» будет возбуждено антимонопольное дело.

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