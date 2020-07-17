УФАС проверит цены на ЗСД после жалоб водителей

УФАС проверит цены на ЗСД после жалоб водителей
ЗСД. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Санкт-Петербургское УФАС России изучит тарифообразование на Западном скоростном диаметре. Поводом для проверки стали жалобы горожан.

Как сообщили в пресс-службе управления, автомобилисты пожаловались на формирования тарифов АО «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) и ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС).

Указанные организации должны до 28 июля предоставить в антимонопольную службу документы, на основании которых установлена плата на ЗСД.

Меры антимонопольного реагирования будут приняты после изучения полученных ответов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что объездная трасса «Западный скоростной диаметр» решила не менять тарифы, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Стоимость проезда по ЗСД осталась на докризисном уровне.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зсд новости спб уфас


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Караваевской десять спасатели тушили гараж
Трассу «Кола» перекроют для прохода яхты «Святой Петр»
Автомобиль ППС подбил иномарку на Московском шоссе
Реставрация усадьбы Демидовых в Тайцах завершится к 2021 году
Российскую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в августе
В Петербурге на 63% выросло число вакансий от малого бизнеса
Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
УФАС проверит цены на ЗСД после жалоб водителей