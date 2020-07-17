УФАС проверит цены на ЗСД после жалоб водителей

Санкт-Петербургское УФАС России изучит тарифообразование на Западном скоростном диаметре. Поводом для проверки стали жалобы горожан.

Как сообщили в пресс-службе управления, автомобилисты пожаловались на формирования тарифов АО «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) и ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС).

Указанные организации должны до 28 июля предоставить в антимонопольную службу документы, на основании которых установлена плата на ЗСД.

Меры антимонопольного реагирования будут приняты после изучения полученных ответов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что объездная трасса «Западный скоростной диаметр» решила не менять тарифы, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Стоимость проезда по ЗСД осталась на докризисном уровне.