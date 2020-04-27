ЗСД не планирует снижать стоимость проезда, несмотря на кризис

Западный скоростной диаметр — объект, реализованный по проекту государственно-частного партнерства, заключенному в 2012 году. До 2020 года город ежегодно выплачивал концессионеру от 3,7 до 5,2 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Западный скоростной диаметр — объект, реализованный по проекту государственно-частного партнерства, заключенному в 2012 году. До 2020 года город ежегодно выплачивал концессионеру от 3,7 до 5,2 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Эпидемия коронавируса в Петербурге негативно повлияла на все отрасли экономики. Кроме того, многие горожане остались без работы. Бизнес, государство и местные жители содействуют друг с другом, пытаясь смягчить кризисный период, однако не все готовы идти на уступки.

Платная объездная трасса «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) пока не намерена менять тарифы на проезд. Об этом в компании сообщили изданию «Мойка78», которое поинтересовалось, планируются ли изменения в связи с ухудшившейся экономической и эпидемиологической ситуацией.

В пресс-службе ЗСД пояснили, что никаких корректив вносить не будут, однако в случае применения подобных мер население заблаговременно уведомят.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году Смольный впервые с момента запуска ЗСД в 2016 году не будет компенсировать убытки трассы.