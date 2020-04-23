Смольный не будет компенсировать убытки ЗСД в 2020 году

Смольный не будет компенсировать убытки ЗСД в 2020 году
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Субсидии в этом году выделять не планируют.

Все дело в том, что в 2012 году было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве между городом и ООО «Магистраль северной столицы». Согласно нему, из казны Петербурга должны осуществляться выплаты в сторону организации, в случае, если она не будет получать с эксплуатации ЗСД запланированную прибыль. Таким образом компенсировались убытки. Данные подробности выяснились после обнародования текста документа «Справедливой Россией». Это вызвало большой резонанс. Также, была отправлена жалоба в генпрокуратуру. Правда, это ничего не изменило.

В этом году, в правительстве решили повременить с выделением средств. Хотя только за 2019 год было выделено 3,7 млрд рублей. Ранее цифры были еще значительнее. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на комитет по инвестициям Петербурга.

Также, в городском правительстве рассматривают возможность переноса начала строительства развязки, соединяющей ЗСД, КАД и Широтную магистраль. Выделение средств в рамках соглашения с «МСС» хотят также перенести на другие года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы перестали использовать наличные средства при оплате проезда на ЗСД.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зсд комитет по инвестициям ООО «Магистраль северной столицы» субсидирование
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Петербургом уничтожили более 200 килограммов боеприпасов времен ВОВ
Минпромторг РФ не нашел причин для сдерживания цен на продукты
В УФАС рассказали, почему в Петербурге подорожали имбирь и лимоны
В Финляндии от коронавируса погибли 172 человека
В России стартовали предзаказы на новый iPhone SE
Обзор ставок на матч Реал Мадрид – Эйбар
У исторического здания рядом с Казанским собором произошло обрушения фасада
Горбачев назвал виновных в распаде СССР и провале перестройки