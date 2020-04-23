Смольный не будет компенсировать убытки ЗСД в 2020 году

Субсидии в этом году выделять не планируют.

Все дело в том, что в 2012 году было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве между городом и ООО «Магистраль северной столицы». Согласно нему, из казны Петербурга должны осуществляться выплаты в сторону организации, в случае, если она не будет получать с эксплуатации ЗСД запланированную прибыль. Таким образом компенсировались убытки. Данные подробности выяснились после обнародования текста документа «Справедливой Россией». Это вызвало большой резонанс. Также, была отправлена жалоба в генпрокуратуру. Правда, это ничего не изменило.

В этом году, в правительстве решили повременить с выделением средств. Хотя только за 2019 год было выделено 3,7 млрд рублей. Ранее цифры были еще значительнее. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на комитет по инвестициям Петербурга.

Также, в городском правительстве рассматривают возможность переноса начала строительства развязки, соединяющей ЗСД, КАД и Широтную магистраль. Выделение средств в рамках соглашения с «МСС» хотят также перенести на другие года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы перестали использовать наличные средства при оплате проезда на ЗСД.