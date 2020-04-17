Петербуржцы перестали использовать наличные средства при оплате проезда на ЗСД

Что очень правильно в условиях активного распространения коронавирусной инфекции. К тому же, наличные средства менее удобны, чем другие альтернативные способы оплаты.

Таким образом, 96% водителей выбирают бесконтактную оплату. Речь идет об оплате картой и смартфонами с NFC. Самым популярным устройством является транспондер. С помощью него водители могут даже не останавливаться у пропускных пунктов, проезд оперативно фиксируется, а денежные средства в тот же момент списываются со счета клиента. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы».

В связи с этим, на западном скоростном диаметре увеличивается количество терминалов, с помощью которых водители смогут оплатить проезд без контакта с кассирами-операторами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге собралась очередь за транспондерами.