В Петербурге собралась очередь за транспондерами

В Петербурге собралась очередь за транспондерами
Несмотря на очередь, движение в ней идет быстро. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Устройство для безостановочного скоростного проезда станут платными с 10 марта.

В связи с этим, люди решили выделить выходной день для того, чтобы получить его бесплатно. Не удивительно, что желающих набралось достаточное количество.

Фотографии очереди опубликовали очевидцы в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Со вторника транспондеры будут стоить уже 1000 рублей. Есть также возможность взять его в аренду за 50 рублей в месяц.

Те устройства, которые выданы ранее, могут работать до конца срока эксплуатации. По времени это примерно 5-7 лет. Об этом сообщила компания ООО «Магистраль Северной столицы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с середины марта транспондеры на ЗСД сделают платными. Бесплатно их раздавали с 2011 года. За это время было получено 700 тысяч устройств. Тарифы меняться не будут.

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