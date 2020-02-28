С середины марта транспондеры на ЗСД сделают платными

За прибор придется заплатить тысячу рублей.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщила пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы». Там заявили, что с 10 марта 2020 года транспондеры будут стоить тысячу рублей. Их можно будет также арендовать за пять рублей в месяц. В таком случае не придется заключать именной договор.

Раньше транспондеры раздавали бесплатно. В материале сказано, что с 2011 году водители получили около 700 тысяч приборов, значит, они есть почти у всех желающих.

При этом отмечается, что тарифы менять не собираются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фура с поднятым кузовом устроила пробку на ЗСД после Благодатной. Три полосы трассы перекрыты по направлению с юга на север, открыта лишь крайняя левая полоса.