Фура с поднятым кузовом устроила пробку на ЗСД после Благодатной

Большегруз ехал по Западному скоростному диаметру (ЗСД) с поднятым кузовом. Самосвал «остановил» первый встречный щит с указателями.

О дорожно-транспортном происшествии, спровоцировавшем затор, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». Во вторник, 25 февраля, на ЗСД в районе Благодатной улицы фура врезалась в опору с дорожным знаками.

Самосвал ехал с поднятым кузовом и задел щит с указателями над трассой. Опора оказалась сильно повреждена, а движение по ЗСД на этом участке буквально остановилось. Три полосы трассы перекрыты по направлению с юга на север, открыта лишь крайняя левая полоса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Косыгина и Передовиков полицейский «УАЗик» врезался в «Чижик». Стражи порядка везли в суд подозреваемого в совершении ограбления.