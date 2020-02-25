Въехавшая в «Чижик» полицейская машина отвозила в суд мужчину, обокравшего Человека-Паука

Сегодня утром на пересечении Косыгина и Передовиков полицейская машина въехала в трамвай «Чижик». Оказалось, в служебной машине везли в суд подозреваемого в грабеже. Его арестовали до 22 марта.

Дорожный инцидент случился сегодня, 25 февраля. На месте аварии образовалась пробка.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, правоохранители везли на судебное заседание мужчину, которого подозревают в краже iPhone 8 в ТЦ «Заневский каскад».

Мужчину все-таки доставили по адресу, где было решено посадить гражданина за решетку на время следствия.

Напомним, преступный инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля. Человек-паук и Робот Бамблби проводили благотворительную анимационно-развлекательную программу в магазине при помощи колонки и телефона. Злоумышленник подошел к колонке и просто забрал мобильник. Сотрудник пошел за ним и стал кричать, после чего в дело вмешались охранники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что полицейский УАЗ въехал в «Чижика» и собрал пробку на Передовиков.