Въехавшая в «Чижик» полицейская машина отвозила в суд мужчину, обокравшего Человека-Паука

Въехавшая в &#171;Чижик&#187; полицейская машина отвозила в суд мужчину, обокравшего Человека-Паука
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня утром на пересечении Косыгина и Передовиков полицейская машина въехала в трамвай «Чижик». Оказалось, в служебной машине везли в суд подозреваемого в грабеже. Его арестовали до 22 марта.

Дорожный инцидент случился сегодня, 25 февраля. На месте аварии образовалась пробка.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, правоохранители везли на судебное заседание мужчину, которого подозревают в краже iPhone 8 в ТЦ «Заневский каскад».

Мужчину все-таки доставили по адресу, где было решено посадить гражданина за решетку на время следствия.

Напомним, преступный инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля. Человек-паук и Робот Бамблби проводили благотворительную анимационно-развлекательную программу в магазине при помощи колонки и телефона. Злоумышленник подошел к колонке и просто забрал мобильник. Сотрудник пошел за ним и стал кричать, после чего в дело вмешались охранники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что полицейский УАЗ въехал в «Чижика» и собрал пробку на Передовиков.

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