Началось оглашение приговора по делу историка Олега Соколова

Началось оглашение приговора по делу историка Олега Соколова
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов города

В Петербурге экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета готовится услышать приговор по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Обвинение просило для него 15 лет колонии строгого режима.

Следователи считают, что 8 ноября 2019-го года Олег Соколов выстрелил в свою возлюбленную Анастасию Ещенко, с которой жил в своей квартире в центре Петербурга. Затем, по версии следствия, он начал душить сожительницу, а потом выстрелил еще трижды. Ночью он расчленил ее тело, части отделял с помощью ножовки, топора и двух кухонных ножей, а затем выбросил в Мойку. Там Соколов и был задержан больше года назад, в его рюкзаке были обнаружены руки девушки.

В ходе судебных прений обвинение и представитель потерпевших выдвинули требование отправить историка в колонию строгого режима на 15 лет. Ему вменяют не только убийство Анастасии Ещенко, но и незаконное хранение оружия.

Плакат перед зданием суда 25 декабря. Фото: Baltphoto

Представитель потерпевших подчеркивала, что Олег Соколов еще до убийства своей возлюбленной рассматривал карты в Интернете, изучая окрестности. После совершения преступления сходил в магазин, пригласил гостей и планировал дальнейшую жизнь.

Сам Соколов, хоть и признал вину, во время судебных заседаний заявлял, что не осознавал, что делает, совершив первый выстрел. Он также отмечал, что планировал припугнуть возлюбленную. Защита, напомнив о несовершеннолетних детях и хронических заболеваниях Соколова, попросила не лишать историка свободы более, чем на восемь лет.

В последнем слове Соколов раскаялся и заявил, что хочет понести наказание. При этом он отметил, что в СМИ успели создать его образ, который не соответствует действительности.

«Этакий профессор Мориарти и юная девушка, которую он убивает ради удовлетворения своих … комплексов», — так Соколов высказался о том, каким его якобы представляют средства массовой информации.

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